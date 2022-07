Objavljeno: 7.7.2022 05:00

Taksiji brez voznika blokirali ulico

Minuli teden so bili v San Franciscu priče dogodku, ki bi ga zlahka pripisali slaboumnemu znanstveno fantastičnemu filmu. Eno izmed mestnih ulic so v celoti zapolnili samovozeči taksiji GM Cruise. Približno ob polnoči so se zgostili na križišču Goughove ulice in Fultonove ulice. Zakaj so se vsa vozila zbrala ravno tam, javno še ni znano.

Približno 20 minut pozneje so tja prispeli tehniki iz podjetja, ki so v naslednjih urah odpravljali težavo in počasi sprostili cesto. Vozila so v vmesnem času zasedala tri od štirih pasov, kar je povzročilo prometni zastoj tudi sredi noči. Šest ali sedem tehnikov je nato vozila ročno odmaknilo.

GM Cruise je povedal le, da je šlo za napako, ki so jo odpravili in da hujših posledic ni bilo. Strokovno temu pravijo VHE (vehicle retrieval event), ko je treba kakšen samovozeči taksi ročno odpeljati. In res je še teden pred tem nekaj taksijev obtičalo na tri kilometre oddaljenem križišču.

Ali se dogaja scenarij Terminatorja, še ugotavljamo.