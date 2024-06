T-2 se seli na omrežje A1

Družba T-2 je podpisala pogodbo z operaterjem A1 za nacionalno mobilno gostovanje v naslednjem petletnem obdobju.

T-2, ki se otepa dolgov in stečaja, se seli na mobilno omrežje ponudnika A1, kar za naročnike pomeni dostop do tehnologij 5G in VoLTE, ki naj bi izboljšali uporabniško izkušnjo. Vodstvo podjetja pravi, da je prehod poslovna odločitev za razvoj boljših storitev, ki jih v sodelovanju s Telekomom Slovenije niso mogli realizirati. Tehnološki razvoj narekuje povezovanje različnih storitev, zato se nadejajo dolgoročnega in uspešnega sodelovanja z A1. Prehod bo izveden v naslednjih dveh mesecih in bo za naročnike potekal nemoteno. T-2 napoveduje tudi izboljšano ponudbo mobilnih paketov, ki bodo ponujali hitrejši prenos podatkov in glasovne klice. Naročnikom bodo na voljo najhitrejše hitrosti prenosa podatkov do 1000/100 Mbit/s.