Svetovna poraba storitev v oblaku postavlja nove rekorde

Podjetja še naprej zelo intenzivno vlagajo v storitve v oblaku, na prvem mestu v infrastrukturo v oblaku (IaaS), ne glede na ohlajanje gospodarstva in povpraševanja na številnih drugih področjih.

Medtem, ko se po pandemiji na številnih področjih v informacijski industriji soočajo z upadanjem povpraševanja, so na področju IaaS v letošnjem drugem četrtletju zabeležili investicije v višini 62,3 milijard dolarjev, kar je zajetnih 33% več kot pred letom dni. Podjetja so v drugem četrtletju investirala 6 milijard dolarjev več kot v prvem četrtletju in 15 milijard več kot v drugem četrtletju leta 2021.

Med glavnimi razlogi za povečanje investicij so večja uporaba analitskih orodij v oblaku, povečanje uporabe algoritmov s področja umetne inteligence, konsolidacija dosedanjih zasebnih podatkovnih centrov, migracije aplikacije, vse bolj pa tudi razvoj nove generacije oblačnih storitev (cloud native).

Med največjimi ponudniki tovrstnih storitev ostaja trojica Amazon Web Services AWS), Microsoft in Google, ki imajo družno 63% celotnega trga. Še bolj impresiven je podatek, da je povpraševanje po njihovih storitvah zraslo za 42%, torej hitreje kot pri ostanku (manjšini) trga. To tudi pomeni, da manjši ponudniki še dodatno izgubljajo. To se še posebej pozna v Evropi, kjer lokalni ponudniki doslej niso uspeli prepričati velike kupce, kaj šele obrniti trend v svojo korist.

AWS je v drugem četrtletju zabeležil rast v višini 33%in dosegel promet v višini 19,3 milijard dolarjev. Pri podjetju ne glede na recesijo še naprej intenzivno investirajo z novimi podatkovnimi zonami v Kanadi, Španiji in Avstraliji. Microsoft je svoje prihodke povečal za 24% in dosegel nivo 14,95 milijard dolarjev. Podjetje je zabeležilo rekordno število poslov z vrednostjo četz s100 milijonov in čez milijard dolarjev.

Na tretjem mestu ostaja Google, ki s skupnim prometom 4,98 milijarde dolarjev še vedno lovi tekmeca na daljavo. Toda po drugi strani je pomembno, da je prav Google zabeležil največjo rast v četrtletju, kar za 45%. Zelo uspešni os menda zlasti prvi velikih trgovskih podjetjih.

Kljub rekordni rast pa sta Microsoft in Google v zadnjih tednih močno potegnila na “ročno zavoro” in zamrznila novo zaposlovanje v luči prihajajočih pričakovanih težav v gospodarstvu.