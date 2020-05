Svet za nacionalno varnost bo v ponedeljek razpravljal tudi o 5G

Predsednik vlade Janez Janša je za ponedeljek sklical svet za nacionalno varnost. Kot sledi iz vabila, sta na dnevnem redu obravnava elementov za pripravo državnega načrta za epidemijo ranga covida-19 in ocena tveganj kibernetske varnosti v zvezi s tehnologijo 5G.

Pri točki glede ocene tveganj kibernetske varnosti v zvezi s tehnologijo 5G bodo poleg obrambnega ministra Tonina tudi zunanji minister Anže Logar, direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Janez Stušek in Uroš Svete. Med vabljenimi je tudi predsednik republike Borut Pahor.

Če lahko špekuliramo – debata o tehnologiji 5G se bo bržkone vrtela okoli pritiskov ZDA, naj »Zahodne« države za dobavitelja opreme ne izberejo kitajskega Huaweia, ki je sicer največji igralec na svetovnem tržišču. ZDA se v tej smeri trudijo že kar nekaj časa, njihov uspeh pa je mešan. Nekatere države so Huaweievo opremo kar neposredno prepovedale (Avstralija), nekatere so jo le delno omejile (Velika Britanija), nekatere poskušajo spretno krmariti med ZDA in Kitajsko (Nemčija). Naša stava je na to, da bo Slovenija pristala v prvi skupini. Lahko pa se seveda tudi motimo 😉

Le upamo seveda lahko, da debata ne bo zajadrala v povezovanje epidemije COVID-19 in 5G.

Vendar … - glede na to, da smo pred kratkim imeli ministra, ki je izjavil »saj ne vemo kdo ima prav«, v resnici tega ne moremo zagotovo vedeti.

Povzeto po STA