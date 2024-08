Oglasno sporočilo

Objavljeno: 27.8.2024

Stvari se spreminjajo

Najhitrejše spremembe se dogajajo na področju digitalnih tehnologij in komaj jim sledimo. Nenehne inovacije izboljšujejo naše življenje, omogočajo nam boljšo delovno učinkovitost in nudijo več udobja.

In prav je tako – ne živimo namreč samo zato, da bi delali, ampak delamo, da bi (čim bolje) živeli.

Internet je upravljanje dokumentov ponesel v nebo: najprej smo jih začeli pošiljati po elektronski pošti, potem so se pojavili različni spletni protokoli deljenja in standardizacija digitalnih formatov dokumentov, na koncu se je hramba dokumentov preselila v oblake.

Zaradi tega se vse zgodi v realnem času in ne glede na to, kje se kdo dejansko nahaja, sodelovanje med ekipami ne pozna več meja.

Piko na i temu postavlja elektronski podpis, verjetno ena najpomembnejših komponent uspešnega upravljanja digitalnih transakcij. Dokument, ki ga delimo, pregledujemo in dopolnjujemo z drugimi, lahko podpišemo in vrnemo dobesedno v nekaj minutah, ne da bi bili fizično ob drugi pogodbeni stranki. Kjerkoli, kadarkoli in na katerikoli napravi. Tako tudi sklepanje poslov in podpisovanje internih dokumentov ne poznata več meja.

Hitrost je ključna: stranke pričakujejo takojšen odziv in čim hitrejšo akcijo. Njihovi nakupni poti boste dali pospešek, če boste pri sklepanju pogodb in druge dokumentacije ob pomoči e-podpisovanja svoje procese prestavili v višjo prestavo.

Enako kot hitrost pa so pri sklepanju dogovorov pomembne tudi zasebnost, varnost in zakonska skladnost. Ko pripravite dokument, določite, kdo in na kakšen način bo do njega dostopal ter kako ga bo podpisal. Pri tem se shrani revizijska sled, ki hrani celotno zgodovino odpiranja in podpisovanja dokumenta. Za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti pa so upoštevani standardi ISO/IEC 27001:2013 in ISO/IEC 27018:2019, Uredba eIDAS, izvedbeni akti Evropskega parlamenta in Sveta EU ter standardi ETSI, W3C in IETF za elektronsko poslovanje.

Storitev e-podpisovanja BetrSign je več kot 300 slovenskim podjetjem že pomagala popeljati poslovne procese na višjo raven (Telekom Slovenije, Eventim, NLB, Summit Leasing Slovenija, Mercator, Carglass, LED LUKS, Cene Štupar, Kariera …), svoje poslanstvo pa vedno uspešneje izvaja tudi zunaj meja Slovenije.

BetrSign je mednarodno priznana storitev med naročniki in končnimi uporabniki. Na voljo je v več jezikih in odlično uporabniško izkušnjo zagotavlja že 1.146.521 uporabnikom po svetu.

Korak naprej k poslovanju brez papirja (primer Zavarovalnice Generali)

Vsak prodajni proces se začne s prvim stikom stranke s široko ponudbo izdelkov in storitev zavarovalnice Generali:

poizvedba prek digitalnih kanalov,

kontaktiranje stranke iz klicnega centra,

informacije osebnega zavarovalnega zastopnika ali

prek komunikacije podjetja.

Zakonodaja o preprečevanju pranja denarja zahteva ustrezno preveritev stranke: na prodajnem mestu jo neposredno identificira zastopnik, identifikacijo na daljavo pa je omogočila implementacija rešitve BetrSign® VideoID.

V naslednjem koraku stranka potrdi dogovorjene pogoje poslovnega dogovora v obliki zavarovalne police. Pri osebnem obisku se stranka podpiše na mobilni napravi ali pa lastnoročni podpis izvede na podpisni tablici Wacom. Če podpisovanje poteka na daljavo, se hitro in enostavno podpiše ob pomoči storitve BetrSign® RemoteSign. Podpisano dokumentacijo obe strani prejmeta po elektronski pošti.

Zavarovalnica Generali se je poleg elektronskega podpisovanja odločila tudi za storitev izdajanja računov eNvoices® in tako – v skladu s svojimi cilji brezpapirnega poslovanja – integrirala celovito platformo za upravljanje digitalnih transakcij.

Prihodnost je tukaj! Preizkusite BetrSign brezplačno in postanite del skupnosti vizionarjev, ki so že stopili na pot brezpapirnega poslovanja.