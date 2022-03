Steam uradno prispel na ChromeOS

Google je potrdil, da je SteamOS na voljo za ChromeOS, s čimer nanj prihaja kopica iger. Googlu je ta najava ušla že minuli teden, to pot pa je uradno. Na ChromeOS lahko – sicer v alfa verziji – SteamOS poganja nekaj najpriljubljenejših naslovov. A kot velja pri vsakem premiernem nastopu, je tudi v tem primeru precej podčrtnih opomb.

SteamOS je na voljo v verziji alfa, ki je (še) daleč od končne stabilne inačice. Temu primerno je omejena na le nekaj chrombookov, in sicer na Acerjeve 514, 515, Spin 713, Flip CX5, CX9, HP-jev Pro c640 G2 in Lenovo 5i. Nujna je grafična kartica Intel XE, procesor 11. generacije (i5 ali 7) ter vsaj 8 GB pomnilnika. Tudi namestitev še ni brezšivna, saj je treba prenosnik prestaviti v način Dev in zagnati ukaze v ukazni vrstici. A če vse to kot uporabniki prototipa potrpimo, lahko na chromebookih poganjamo Steamove igre. Ne čisto vseh, a med delujočimi najdemo Portal 2, Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt, Half-Life 2, Stardew Valley, Factorio, Stellaris, Civilization V, Fallout 4 itd.