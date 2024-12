Objavljeno: 20.12.2024 05:00

Starlink omogoča pošiljanje smsov od koderkoli – na Novi Zelandiji

Nova Zelandija bo postala prva država, kjer bo možno z navadnimi telefoni uporabljati satelitsko povezljivost. SpaceX bo v državi ponudil Starlink, ki ga bo operater One NZ predal vsem naročnikom. Za zdaj bo možno pošiljanje kratkih sporočil.

Na Novi Zelandiji je to še posebej pomembno, saj kar 40 odstotkov države zaradi odročnosti nima prizemnega signala. Storitev One NZ Satellite TXT bo namenjena vsem naročnikom, a bo v praksi ta hip omejena na lastnike štirih modeov telefonov: Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung Galaxy Z Fold6, Samsung Galaxy S24 Ultra in OPPO Find X8 Pr. Obljubljajo, da bo do konca prihodnjega leta podprtih še bistveno več telefonov.

Pošiljanje posameznega sporočila bi moralo trajati tri minute, v posameznih primerih se lahko zavleče do deset minut, ker omrežje še ni zelo gosto. SpaceX ima trenutno v orbiti okrog 300 primernih satelitov, sčasoma pa naj bi omrežje obsegalo do 7500 satelitov.

V prihodnjih mesecih pričakujemo podobne storitve še v ZDA, Avstraliji, Švici, Kanadi, Čilu in Peruju, saj je SpaceX podpisal pogodbe tudi s tamkajšnjimi operaterji.