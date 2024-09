Sporne funkcije Recall v operacijskem sistemu Windows ne bo mogoče odstraniti

Nedavna razkritja so pokazala, da uporabniki operacijskega sistema Windows 11 ne bodo mogli odstraniti Microsoftove kontroverzne funkcije Recall.

Recall je nova funkcionalnost v okviru umetno inteligentnega pomočnika Copilot+, ki je bila prvič predstavljena maja letos. Gre za funkcijo, ki neprestano zajema posnetke zaslona uporabnikovih dejavnosti na računalniku, jih shranjuje ter z njimi omogoča lažje iskanje preteklih delovnih dokumentov in drugih vsebin.

Po poročanju spletnega portala Deskmodder je nedavna posodobitev Windows 11 24H2 omogočila popolno odstranitev te funkcije. Vendar pa je Microsoft zdaj v izjavi za The Verge pojasnil, da je bila ta možnost odstranitve le napaka v sistemu, ki bo odpravljena v prihodnji verziji. Brandon LeBlanc, višji produktni vodja za Windows, je izjavil, da so seznanjeni s težavo, zaradi katere je bila funkcija Recall nepravilno navedena kot možnost za odstranitev v nadzorni plošči.

Recall je zasnovan kot integralni del operacijskega sistema Windows 11 in deluje na način, da spremlja vse, kar uporabnik počne na združljivih napravah z operacijskim sistemom Windows. Funkcija uporablja generativni AI model, ki deluje na napravi, za pridobivanje specifičnih informacij, ki jih uporabnik išče, s pomočjo knjižnice posnetkov zaslona, shranjenih na napravi. Kritiki so funkcijo takoj označili za potencialno nevarno za kibernetsko varnost, saj brez diskriminacije shranjuje občutljive informacije, kot so gesla, zaupni delovni dokumenti in osebni podatki.

Nekdanji Microsoftov strokovnjak za varnost, Kevin Beaumont, je šel celo tako daleč, da je funkcijo opisal kot kibernetsko katastrofo in opozoril, da je kraja vsega, kar je uporabnik kdaj vnesel ali videl na svojem računalniku, možna z dvema vrsticama kode. Zaradi številnih kritik je Microsoft kmalu po prvi predstavitvi objavil, da bo funkcija Recall privzeto izklopljena in da bo njena uporaba odvisna od izbire uporabnika. Funkcija je trenutno tudi predmet preiskave britanskega Urada informacijskega pooblaščenca (ICO) zaradi morebitnih kršitev zasebnosti uporabnikov.