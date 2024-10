Objavljeno: 24.10.2024 07:00

Spet so našli domnevnega izumitelja bitcoina, ki pa se je to pot skril

Novi dokumentarec o bitcoinu Money Electric: The Bitcoin Mystery je izpostavil novega posameznika kot Satoshija Nakamota. Peter Todd, ki ga označujejo kot izumitelja bitcoina, je to zanikal in se zaradi nadlegovanja skril. To še zdaleč ni prvi človek, ki so ga osumili izuma bitcoina.

A doslej so bili vsi poizkusi jalovi. Lov za Satoshijem Nakamotom buri domišljijo, ker gre za izumitelja najpomembnejše kriptovalute, ki ima za nameček v lasti za več milijard dolarjev premoženja, hkrati pa je od leta 2011 povsem poniknil. Ni rečeno, da bi odkritje v resnici komu koristilo, saj se je bitcoin v poldrugem desetletju razvil v moderno platformo s prizadevanji skupnosti. Človeška radovednost pa seveda ne pozna meja.

Ko smo nestrpno čakali izid novega dokumentarca, so bili številni na trnih – še zlasti morebitni osumljenci. Režiser Cullen Hoback je v preteklosti trdil, da je odkril identiteto QAnona, torej mu ne gre povsem verjeti. A to ne pomaga tarčam. Eden izmed možnih izumiteljev je tudi Len Sassaman, ki je storil samomor leta 2011. Njegova vdova je dejala, da je v resnici zelo vesela, da ga v dokumentarcu niso izpostavili. Ko je namreč teorija o njenem nekdanjem možu prvikrat pricurljala v javnost, sta bila deležna neželene pozornosti.

Enako trdi Peter Todd. Trenutno se skriva, poudarja pa, da ni avtor bitcoina. Za zdaj hujših težav ni imel, razen prepolnega elektronskega nabiralnika, ko ga ljudje žicajo za denar. Todd je reviji Wired celo predložil fotografije, ki dokazujejo, da ni mogel objavljati na forumu, ko je to počel pravi Satoshi Nakamoto. A trden dokaz to ni, zato so številni skeptični. Todd pa – ni prvi – trdi, da ni avtor bitcoina in da je vse skupaj lov na čarovnice.