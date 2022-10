SpaceX bo letalskim prevoznikom ponudil internet za letala

SpaceX je najavil storitev Starlink Aviation, ki bo omogočila hiter dostop do interneta na letalih. Prevozniki, ki to želijo, ga sicer lahko zagotavljajo že sedaj, a so hitrosti sorazmerno nizke. Starlinkovi sateliti pa so v nizkih orbitah in gosto posejani na nebu, zato jih lahko uporabimo tudi za dostop do interneta na letalih. Starlink Aviation bo zmogel do 350 Mb/s na letalo, kar bo dovolj za normalno brskanje vseh potnikov.

Izvršni direktor Elon Musk je ob tem dejal, da bo Starlink deloval z zakasnitvami do 20 milisekund, hitrost pa omogočala tudi pogovore, oglede videovsebin in pretočne storitve v osnovni kakovosti. Za delovanje se bo na trup letala pritrdila antena, ki jo je možno elektronsko krmiliti (electronically steered phased array antenna), v notranjosti letala pa bosta dve dostopni točki Wi-Fi. Strošek na letalo bo okrog 150.000 dolarjev, naročnina pa 12.500-25.000 dolarjev mesečno za neomejen prenos podatkov. Če predpostavimo, da letala letijo vsak dan, bo torej strošek na potnika nekaj dolarjev.

Da pa to Starlink dovoljeno vgraditi na letala, bodo morali certificirati vsako leto posebej. Trenutno so v igri manjša in zasebna letala (ERJ-135, ERJ-145, G650, G550, Falcon 2000, G450, Challenger 300, Challenger 350, Global Express, Global 5000, Global 6000, Global 7500), v prihodnosti pa bodo tudi druga. SpaceX pravi, da se za novost že zanimata dve letalski družbi. Prva med njimi je Hawaiian Airlines, ki ga bo ponudila aprila – in to brezplačno. Prve teste so v prevozniku JSX Air že izvedli na Embraerjih 135 in 145, v katerih so dosegli več kot 100 Mb/s.