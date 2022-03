Sony razširja naročnino PlayStation Plus

Sony je že leta 2010 predstavil naročniško storitev PlayStation Plus, takrat so uporabniki za 50 dolarjev na leto dobili različne bonuse, denimo brezplačne igre, preizkuse in podobno, kasneje je postala naročnina obvezna za spletno igranje.

Junija pa bomo dočakali razširitev obstoječega naročniškega programa, tako bodo po novem ponujali tri stopnje – Essential, Extra in Premium. Prva bo veljala 60 dolarjev, enako, kot že sedanji program, ponudila bo enako, kot smo vajeni, torej možnost spletnega igranja, oblačne hrambe in dve brezplačni igri na mesec. PlayStation Plus Extra bo za 10 dolarjev dodal »pogosto osveženo knjižnico iger«, ob zagonu bodo med drugim na voljo naslovi God of War, Mortal Kombat 11, Marvel's Spider-Man, itd. Skupaj naj bi bilo do 400 iger za PS4 in PS5.

Najdražja naročnina bo PlayStation Plus Premium za 120 dolarjev na mesec. Ta prinaša vse od naštetega, hkrati pa še dostop do iger za starejše konzole PlayStation, PS2 in PSP (še dodatnih 340 iger). Več na uradnem blogu.