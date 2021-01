Sony predstavil A1 – fotoaparat za 6.500 dolarjev

Sony je na digitalni novinarski predstavitvi predstavil brez-zrcalni fotoaparat s tipalom polnega formata naslednje generacije.

Novi aparat Alpha 1 prinaša novo razvito tipalo s petdesetimi milijoni pik, ena večjih prednosti je izjemna hitrost zajema. Fotografije v polni ločljivosti 50 MP zajema s hitrostjo do 30 slik na sekundo (medpomnilnik pri tej hitrosti zadostuje za 155 fotografij RAW). Zmore tudi zajem videa pri ločljivosti 8K in hitrosti 30 slik na sekundo, ali pa 4K pri hitrosti 120 slikah na sekundo. Pri hitrem zaporednem fotografiranju bo koristen tudi novo razvito elektronsko iskalo, gre za OLED zaslon visoke ločljivosti s hitrostjo osveževanja kar 240 Hz, tako se med fotografiranjem zaslon ne stemni (pri klasičnih DSLRjih se okular med zajemom seveda povsem zapre).

H0om2qHS1o4

Tipalo ponuja visoke občutljivosti (v razširjenem načinu do ISO 102.400), obljubljajo še manj šuma in do 15 zaslonk dinamičnega razpona. S tehnologijo sestavljanja do 16 fotografij pa bo zmogel izdelati tudi fotografijo ločljivosti 199 MP. Vgradili so tudi novo tehnologijo zaklopa, ki naj bi močno zmanjšal efekt »rolling shutter« (gre za efekt, kjer so premikajoči se elementi na fotografijah videti krivi). Vgrajena pa bo tudi optična stabilizacija tipala.

Aparat ponuja še kopico drugih funkcij in tehnologij (tudi podporo za brezžična omrežja 802.11ac), bo pa zato cena kar zajetna. Samo ohišje bo vsaj v ZDA (in pred davki) veljalo 6.500 dolarjev. Aparat naj bi bil dobavljiv marca.