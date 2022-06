Solana predstavila kripto telefon

Direktor podjetja Solana, znanega po istoimenski kriptovaluti, je predstavil telefon Saga z vgrajenimi programskimi rešitvami za t.i. Web3.0.

Iskreno povedano ne vidimo smisla takega »namenskega« telefona. Podrobnosti o telefonu še niso znane, šlo bo za Android telefon z 6,67 palčnim OLED zaslonom, na voljo pa bo (vsaj tako obljubljajo) šele prihodnje leto za okoli 1.000 dolarjev (!). Posebnost, ki jo omenjajo, je programska zbirka SMS (Solana Mobile Stack), ta vključuje varno hrambo skrivnosti (seed vault), programski vmesnik za kripto denarnice, Solana Pay za Android, trgovino za de-centralizirane aplikacije (dApp), itd. Projektu se naj bi pridružilo več podjetij s področja veriženja blokov.

Zakaj ne bi vse našteto ponudili za obstoječe telefone Android nam ni povsem jasno. No, je – zaslužek in dodatna brezplačna reklama za Solano. Direktor podjetja je med predstavitvijo izpostavil Apple, češ da v 13tih letih še niso dodali niti ene »kripto funkcije«. In ob tem omenil, da ljudje na zmenkih potegnejo ven prenosnik, da ne zamudijo priložnosti za ustvarjanje NFTjev. Nam se zdi to sicer povsem koristno, saj lahko hitro dojamemo, kdaj zaključiti zmenek ;-)