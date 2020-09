Sodnica ustavila ameriško blokado WeChata

Ameriške oblasti so napovedale blokado nekaterih kitajskih aplikacij, od nedelje (včeraj) dalje tudi priljubljene aplikacije za pogovore WeChat.

Nekaj ameriških uporabnikov omenjene aplikacije je zoper blokado sprožilo tožbo, sodnica pa je na podlagi ustavne pravice do svobode govora vsaj začasno preprečila blokado. Oblasti trdijo, da kitajske aplikacije ogrožajo nacionalno varnost in da preko njih kitajske oblasti zbirajo osebne podatke uporabnikov. Sodnica je sicer mnenja, da so splošni dokazi glede tega precejšnji, ni pa dokazov, da bi bil WeChat kot tak nevaren.

WeChat ima v ZDA okoli 20 milijonov uporabnikov, pretežni del tega pa so priseljenci iz kitajske in jugovzhodne Azije. Skupaj ima po svetu čez milijardo mesečnih uporabnikov. Je v lasti podjetja Tencent, ki je sicer tudi delni lastnik podjetja Epic (založnik priljubljene igre Fortnite). Sporočila naj bi bila sicer šifrirana, vseeno pa je tudi Tencent podrejen kitajskim zakonom, predvsem kar se tiče cenzure.