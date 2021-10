Soba, ki je brezžični napajalnik

Raziskovalci japonske univerze v Tokiu so predstavili sobo, ki v celoti deluje kot brezžični napajalnik.

Zanjo so pripravili tudi več električnih naprav, ki tako delujejo brez žic – denimo luči in ventilator, seveda pa se lahko napajajo tudi pametni telefoni in druge naprave. Stene sobe so iz aluminijastih panelov in delujejo kot večja različica brezžičnih napajalnikov za telefone, saj ustvarjajo magnetno polje v sobi. Pravijo, da še ne morejo zagotoviti, da bi bilo bivanje v taki sobi povsem varno, a so glede tega optimistični, saj gre za majhne moči.

6KMP4DiRfsk