Slovenija (za nekaj časa) ostala brez Partisa, internet v Sloveniji upadel

Včeraj je potekla registracija domene partis.si. »Nekdo« je domeno pozabil podaljšati, zato mega priljubljeno spletišče z nelegalnimi vsebinami ne deluje več. Poznavalci poročajo, da se to opazno pozna na pretočnosti slovenskega interneta.

Partis.si je (bila?) spletna stran, ki se je nekako izognila pravnim mlinom in slovenskim uporabnikom že dolga leta ponuja torrent povezave do najnovejših filmov in programov. James Bond, Netflix, HBO, Microsoft Windows, Adobe Photoshop, vse to je tam v trenutku, ko postane na voljo plačljivim uporabnikom in seveda – brezplačno. Kako je to mogoče, ni popolnoma jasno, gotovo pa je eden ključnih razlogov dejstvo, da je spletna stran (domena) vidna le v Sloveniji, v tujini namreč Partisa ni. Svojevrstna zaščita proti združenjem za zaščito avtorskih pravic, kot sta denimo Motion Picture Association of America (MPAA) in BSA…

In seveda – ključna je slovenska zakonodaja, o kateri je Monitorjev kolumnist pred časom zapisal:

»Na prvi pogled spletna stran ne počne nič napačnega, ne gosti spornih datotek in se v osnovi predstavlja kot družabno središče somišljenikov. Za dejanja uporabnikov ni neposredno odgovoren, oziroma mu je tako namen kot zavest težko dokazati. Zaščito avtorskih pravic in posledično področje piratstva v Sloveniji uravnavajo številni zakoni, ZASP, KZ, ZEPT, ZEKom in ustava. Mešanica zakonov in filtri, ki ščitijo uporabnika in njegovo zasebnost, pač preprečujejo uspešen pregon piratske dejavnosti. Na široko gledano, proti zakonu deluje zgolj tisti, ki avtorske pravice krši večkratno, obenem pa mora neupravičeno uporabljati avtorsko delo v pridobitvene namene in si z uporabo pridobiti veliko premoženjsko korist v višini vsaj 5000 evrov.«

Spletna stran (oz. njeni lastniki) je glede na množico spletnih oglasov, ki se tam vrtijo, zagotovo eden večjih slovenskih spletnih zaslužkarjev, zato ne dvomimo, da jo bodo prav kmalu spet obudili. Ravno tako ne dvomimo, da bo množica slovenskih uporabnikov (ki je v zadnjih letih zaradi dostopnosti legalnih video vsebin, kot je denimo Netflix, zagotovo nekoliko upadla) v vmesnem času zelo nesrečna. Da množica ni ravno majhna, kažejo grafikoni internetnega prometa s slovenskega internetnega vozlišča (SIX) – spletni promet je (tudi že vzamemo v obzir nočni čas) opazno padel.

Vir: Dalibor Cerar

Dodano ob 11:15: Partis.si ponovno deluje, "pozabljivec" je domeno že podaljšal. Za eno leto.