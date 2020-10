Slack pripravlja novosti za boljše delo od doma

Priljubljeno orodje za skupinsko sodelovanje Slack bo še letos dobilo nove funkcionalnosti, ki bodo še posebej dobrodošle v razmerah, ko mora večina sodelujočih v projektnih skupinah delati od doma oziroma na daljavo. Kot se spodobi za Slack, pa so tovrstnih izboljšav lotili na nekoliko samosvoj način in ne kopirajo neposredne uporabniške izkušnje iz videokonferenčnih modulov glavnih tekmecev, kot sta Zoom in Microsoft Teams.

Prva novost so tako imenovane Slack Stories, kratki video posnetki, ki so na moč podobni tistemu, kar predstavljajo kratke zgodbe/objave na Instagramu ali Snapcahtu. Seveda te objave niso namenjene brezciljnemu kramljanju, temveč boljšemu informiranju projektne skupine. Avtorji menijo, da je bolje, če vsakdo sam vnaprej, ko ima čas, posname kratek (nekajminutni) video o napredku pri projektnih nalogah, kot če se mora celotna ekipa sestati ob točno določenem času na videokonferenčnem klicu.

Pri Slacku menijo, da lahko na ta način precej skrajšajo potrebe po navadnih videokonferenčnih klicih, ki utegnejo biti zelo dolgi in za večino (razen za govorce) pasivni in celo neproduktivni, zlasti v večjih skupinah. Novo funkcionalnost naj bi bila zelo enostavna za rabo, tako da lahko nadomesti tudi klasično tekstovno kramljanje, ki je pogosto prav tako zamudno in slabo pregledno.

V duhu lažjega sodelovanja na daljavo Slack ponuja tudi drugo novost. Gre za nekakšen ekvivalent nekdanje tehnike »pritisni in govori« (push-to-talk), kjer mora tisti, ki želi govoriti držati pritisnjeno določeno tipko, sicer je njegov mikrofon izklopljen in posluša druge. Slack si zamišlja novo funkcionalnost kot zvočni kanal, ki je vselej vklopljen (torej ne gre za posebej sklican konferenčni klic) in v katerega se lahko sodelujoči sproti in po želji vključujejo ali izključujejo.

S tem želijo na daljavo ponazoriti dogajanje v klasičnem pisarniškem okolju, kjer zaposleni slišijo ali lahko spremljajo tudi neformalne in formalne pogovore drugih. Slack trdi, da lahko s pametnim algoritmom preprečijo, da bi tako kramljanje postalo moteče ali nerazumljivo. Če pa nekdo ne želi biti moten, lahko začasno zapre vrata svoje virtualne pisarne.

fRUpjNw4vnE