Objavljeno: 26.9.2024 07:00

Skoraj četrtina vpoklicev avtomobilov zaradi programske opreme

Vpoklici niso nikdar prijetna vest niti za lastnike izdelkov, ki jih morajo vrniti oziroma dati popraviti, niti za proizvajalce, ki imajo s tem visoke stroške in logistične zaplete. To še posebej drži pri avtomobilih, kjer so vpoklici nujni zaradi varnosti ali spoštovanje okoljske zakonodaje. A neposredni razlogi se močno spreminjajo. Čedalje pogosteje je razlog v programski opremi, ki poganja naše avtomobile.

Podatki ameriške agencije za varnost na avtocestah (National Highway Traffic Safety Administration) kažejo, da je v približno petini primerov razlog za vpoklic programska oprema. Leta 2014 je bilo takih primerov okrog 12 odstotkov, nato pa se je začelo povečevati. Leta 2021 jih je bilo že 16 odstotkov, lani pa prek 23 odstotkov. Povečalo se je tudi skupno število vpoklicev, ki je približno polovico višje kot pred desetimi leti.

Električni sistemi so najpogosteje prizadeti del vozila, sledijo pa drugi varnostni in asistenčni sistemi – povsod, kjer je ključna elektronika. V nekaterih primerih sicer popravek programske opreme napake ne odpravi, temveč jo le skrije. Ko so jaguarjem I-Pace večkrat zagorele baterije, je popravek preprosto znižal kapaciteto, do katere je baterije možno polniti.

V prihodnosti je pričakovati, da bo teh primerov še več, saj so avtomobili čedalje bolj računalniki na kolesih, elektronskih sistemi pa čedalje bolj kompleksni.

