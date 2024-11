Objavljeno: 5.11.2024 07:00

Singapur bo v vse avtomobile namestil sledilnike GPS

V Singapurju je lastništvo osebnega avtomobila velik luksuz, ki je primerno obdavčen, a se država kljub temu spopada z zastoji. Najnovejši korak v boju z gnečo predstavlja vgradnja oddajnikov GPS v vsa registrirana vozila. Država bo vsak trenutek vedela, kje se posamezni avtomobil vozi (ali stoji).

Formalno gre za nadgradnjo sistema Electric Road Pricing (ERP) 1.0 na ERP 2.0. Prva verzija uporablja avtomatično cestninjenje na cestah, sedaj pa bodo uporabljali satelitsko. Po eni strani bodo s tem odpadla ustavljanja vozil na cestninskih postajah, kar bo nekoliko povečalo pretočnost, po drugi strani pa bo mogoče sproti prilagajati prometne tokove. Ocenjujejo, da bodo spremembe povečale kapaciteto cest za okrog 20.000 vozil.

Cena lastništva vozila je v Singapurju sicer astronomska. Dovolilnice se izdajajo za 10 let in se vsakokrat podražijo za okrog 70.000 evrov. K temu je treba prišteti še cestnine, parkirnine, ceno goriva in seveda nakup avtomobila. Velika večina gospodinjstev avtomobila zato nima – ker ga vsled dobro delujočega javnega prometa ne potrebuje.