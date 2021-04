Signal obljublja anonimna plačila

Ustvarjalci aplikacije Signal, ki že sedem let omogoča šifrirano komunikacijo brez prisluškovanja, prinaša novo storitev. Napovedali so podporo plačilom, ki jih bodo lahko drug z drugim izvajali uporabniki. Za zdaj bo storitev omejena na Veliko Britanijo in mobilne uporabnike (Android/iOS).

Izvršni direktor Signala Moxie Marlinspike je dejal, da želijo z novim plačilnim sistemom uporabnikom tudi na tem področju zagotoviti varnost, anonimnost in šifriranje. Medtem ko druge mobilne plačilne platforme, denimo WhatsAppova ali Applova, uporabljajo uporabniške podatke in jih povezujejo z bančnim računom, želi Signal zagotoviti neizsledljivost. V ta namen bodo uporabili kriptovaluto MobileCoin.

Kriptovalute, ki skrbijo za anonimnost, že obstajajo, denimo Monero ali Zcash. Signal pa ima prednost v veliki uporabniški bazi in preprostosti uporabe. Medtem ko plačevanje s tema kriptovalutama terja nekaj znanja in vzpostavitev denarnice, plačila pa tudi niso hipna, bo v Signalu vse skupaj zreducirano na klik. Povejmo pa tudi, da je Marlinspike delal pri MobileCoinu kot svetovalec.

Vse skupaj je še zelo v testni fazi. MobileCoin še vedno precej niha, pretvarjanje iz kriptovalute v običajne valute ne more biti povsem anonimno in podobno so le nekateri izmed problemov, ki jih bo treba še rešiti. Prav tako lahko uvedba plačil MobileCoinu pripelje še kakšen pravni oziroma regulatorni pogoj, ki ga trenutno nima. A premika se.