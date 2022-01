Severna Koreja v 2021 baje nelegalno pridobila za 400 milijonov dolarjev kriptovalut

Po novi analizi podjetja Chainalysis naj bi hekerji severne Koreje v lanskem letu pridobili za 400 milijonov dolarjev kriptovalut.

Gre za 40% več kot v letu pred tem, šlo pa naj bi za sedem vdorov. V večini primerov naj bi šlo za napade skupine Lazarus Group, ta naj bi bila povezana tudi z napadi WannaCry ter z vdorom v Sony Pictures leta 2014. Za delovanje se uporabljajo različne metode, denimo ribarjenje, izkoriščanje varnostnih pomanjkljivosti v programski kodi ter okužbe z zlonamernimi programi. Cilj so denarnice s kriptovalutami, ki si jih nato prepošljejo. Valute kasneje »operejo« (z razdrobitvijo in prepošiljanjem na različne denarnice) in si jih izplačajo.