Satelitski internet podjetja SpaceX za tovornjake, ladje in letala

Muskovo podjetje SpaceX je pri ameriškem regulatorju FCC zaprosilo za dovoljenje za »premične zemeljske sprejemne postaje«. To pomeni, da bi podjetje s svojimi sateliti internet rado pripeljalo v tovornjake, ladje in letala.

Sateliti Starlink nad polarnim sijem, fotografirano iz Mednarodne vesoljske postaje. Vir: NASA.

Potencialno bi to lahko bil zelo velik posel, saj je stalna pokritost z internetom danes relativno draga in nezanesljiva operacija, še posebej v krajih, kjer ni zanesljive pokritosti s podatkovnim signalom mobilnih operaterjev. To še posebej velja nad in na oceanih…

Elon Musk je na Twitterju pojasnil, da zaenkrat ne merijo na povezovanje z avtomobili Tesla, ker je zemeljski sprejemnik za satelitski signal SpaceX prevelik za vgradnjo v avtomobile. Zaenkrat.

Starlink, kot se imenuje storitev, ki jo zagotavljajo sateliti SpaceX, sicer že testno ponuja internet uporabnikom v delih ZDA, Kanade in Velike Britanije. Sprejemnik stane 499 dolarjev, mesečna naročnina stane 99 dolarjev, sistem pa omogoča hitrosti med 70 in 130 Mb/s.