Samsungov direktor pomiloščen, da se lahko vrne

Južnokorejski predsednik je pomilostil Samsungovega direktorja Lee Jae-Yonga, ki je bil zaradi korupcije obsojen na 30 mesecev zapora. Lani so ga predčasno izpustili iz zapora, ker so ocenili, da zaradi covida nujno potrebujejo ljudi z vodstvenimi sposobnostmi. Da pa bo lahko tudi uradno prevzel krmilo podjetja, ga je moral predsednik še pomilostiti.

Samsung v Južni Koreji ustvari od 10 do 20 odstotkov BDP-ja (odvisno od četrtletja), s čimer je steber tamkajšnje ekonomije. Podjetje, ki ga je ustanovil Leejev dedek, pa je že več desetletij redno vpleteno v korupcijske afere, ki segajo tudi do najvišjih politikov. Zaradi Samsunga so padali tudi predsedniki države.

Sedaj želijo Leea na čelu podjetja, ki ga neformalno vodi že od leta 2014, ko je njegovega očeta zadela kap. Uradno je imel funkcijo podpredsednika, od leta 2020, ko je njegov oče umrl, pa Samsung ni imel predsednika. Lee bo sedaj spet prevzel funkcijo podpredsednika, zatem pa najbrž tudi predsednika.