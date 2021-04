Samsung z odlično prodajo Galaxy S21

Objavljeno: 29.4.2021 10:40

Samsung je objavil najboljše poslovne rezultate od leta 2018, torej pred začetkom epidemije COVID-19.

Profit se je dvignil za dobrih 46 odstotkov glede na lansko prvo četrtletje. Pri tem so se odlično prodajali telefoni družine Galaxy S21, bojda je vse večji interes tudi za telefone s podporo omrežij 5G. Dobro se je prodajala tudi bela tehnika, tako televizorji kot druge domače naprave (pralni in sušilni stroji, hladilniki, itd). To je seveda posledica svetovnih karanten, zaradi katerih preživimo občutno več časa doma, kot smo nekoč.

Zanimivo, da se je slabše odnesla prodaja procesorjev in zaslonov. Povpraševanje po elektronskih komponentah je seveda vse višje, a so pri Samsungu močno vlagali v nove proizvodne zmogljivosti, hkrati pa so zaradi zimskih neviht v Texasu morali začasno ustaviti eno izmed tamkajšnjih tovarn. Pri Samsungu tako pričakujejo boljše poslovne rezultate na področju procesorjev v naslednjih mesecih.