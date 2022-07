Samsung predstavil »servisni način«

Gre za način, v katerem zaklenemo dostop do osebnih in drugih občutljivih podatkov, preden predamo telefon servisu.

Pred predaje telefona servisu je sicer priporočljivo, da izvedemo ponastavitev, z novim načinom pa to naj ne bi bilo več potrebno. Nastavitev bo skrila oziroma onemogočila dostop tudi do fotografij, sporočil, računov in celo aplikacij, ki smo jih namestili (aktivne bodo le privzeto nameščene aplikacije). Novost bo sprva na voljo na seriji telefonov Galaxy S21 (preko programske nadgradnje), kasneje pa bo prišla tudi na druge Samsungove telefone.