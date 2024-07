Samsung opušča sporočila

Samsung je napovedal, da bo prenehal uporabljati svojo aplikacijo Samsung Messages kot privzeto izbiro za pošiljanje sporočil na novih Galaxy telefonih.

Samsung je sporočil, da bo z novimi modeli telefonov serije Galaxy nehal nameščati lastno aplikacijo za pošiljanje sporočil Samsung Messages. Privzeta aplikacija za tovrstno komunikacijo na njih bo Google Messages. Sprememba bo (na začetku le v ZDA) vplivala na modele Galaxy Z Flip 6, Z Fold 6 in novejše naprave.

Odločitev so objavili prek aplikacije Samsung Members, kjer je bilo navedeno, da Google Messages zagotavlja novo in izboljšano izkušnjo, ki bo omogočala varnejšo in zabavnejšo komunikacijo. Ena večjih prednosti, ki jih bodo uporabniki pogrešali pri uporabi Googlovega sporočanja, je pošiljanje slik izvorne velikosti preko protokola RCS. Google, ki trenutno uporablja močno stiskanje slik, že dela na optimizaciji dotične storitve, Samsung Messages pa za zdaj ostaja med ponudbo tržnice Galaxy Store.