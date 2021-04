Samsung naj bi od LGja kupoval televizijske zaslone

Objavljeno: 10.4.2021 17:43

Več spletišč poroča o tem, da naj bi Samsung naročil več milijonov OLED televizijskih zaslonov od svojega konkurenta LG Display.

Samsung je sicer sam med večjimi proizvajalci zaslonov, a so pri televizorjih že pred petimi leti opustili razvoj in izdelavo panelov OLED. Na tem področju je LG zelo uspešen, svoje panele med drugim prodaja tudi Sonyju, lani pa so napovedali razširitev proizvodnih zmogljivosti. Samsung medtem že leta poudarja kakovost svojih QLED televizorjev (ti uporabljajo klasične LCD panele), pri tem so lani že resno razmišljali o opustitvi proizvodnje LCD panelov (te bi kupovali od cenejših kitajskih proizvajalcev). Seveda pa razvijajo tudi nove tehnologije zaslonov, denimo Quantum Dot OLED in Micro LED.