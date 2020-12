Samsung Galaxy S20 počasi dobiva Android 11

Portal Sammobile poroča, da je razvoj Samsungove telefonske preobleke One UI 3.0 izšel iz preizkušanja beta, zato so nekateri uporabniki v ZDA novo različico že dobili v nadgradnjo.

One UI 3.0 prinaša najnovejši Android 11, ki ga je Google predstavil letos, nekaj oblikovnih novosti, pa tudi novosti. Omenja se denimo nadgradnja fotografskega načina Single Take (ko fotoaparat hkrati zajema več različnih fotografij, pa tudi video), dodatni fotografski filtri, izboljšano ostrenje fotoaparata in denimo možnost izklopa zaslona z dvojnim potrkom.

Če je tudi vaš telefon že na vrsti za nadgradnjo, lahko preverite v Nastavitvah, opozoriti pa velja, da je zaenkrat govora le o osnovnem modelu S20. S20+, S20 Ultra in še posebej S20 FE pridejo na vrstno nekoliko kasneje.