Samsung Display začenja z zasloni QD-OLED

Samsung Display je ključni proizvajalec zaslonov OLED za mobilne naprave (telefone), na področju televizorjev pa je vodstvo že pred leti prepustil lokalnemu konkurentu – korejskemu podjetju LG. Portal Thelec poroča, da naj bi se že z decembrom to začelo spreminjati.

Tako deluje "kvantni" zaslon OLED - QD-OLED.

Zasloni OLED imajo veliko prednosti (popolna črnina, kontrasti), pa tudi slabosti (manjša svetilnost, manj pravilne barve), če jih primerjamo z obstoječimi tehnologijami LCD/LED. Samsung se je pred leti odločil, da bo tehnologijo OLED zapustil in se posvetil kvantnim pikam, zato današnji Samsungovi televizorji (izdeluje jih Samsung Electronics) temeljijo na tehnologiji QLED.

Samsung Display že nekaj let razvija hibridno tehnologijo, ki združuje kvantne pike in OLED – QD-OLED. Taki zasloni naj bi imeli »črno« in kontrastno sliko, hkrati pa naj bi bile barve popolnoma pravilne, slika pa svetla, kot smo je vajeni pri televizorjih (Q)LED. Tovarna vJužni Koreji za proizvodnjo takih zaslonov naj bi poskusno začela delovati že v decembru, v treh mesecih naj bi začela polno delovati, trajalo pa naj bi šest mesecev, preden bo dosegla zanesljivost, ki je potrebna za redno proizvodnjo.

Samsung Display upa, da bo s tehnologijo pritegnil proizvajalce televizorjev, kot sta Sony in – Samsung Electronics. Če ne bodo uspešni, naj bi tovarno dokaj enostavno preusmerili v proizvodnjo zaslonov QNED, še ene različice zaslonov LED (QD nanorod LED).