Samsung bo razvijal upogljive/preklopne zaslone za Google, Xiaomi in Oppo

V spletu so se pojavile novice, da naj bi Samsung razvijal preklopne zaslone za kar nekaj podjetji – med najbolj zanimivimi so Google, Xiaomi in Oppo.

Vsak ima sicer svoje ideje o tem, kako sestaviti preklopni telefon, zato lahko v naslednjih letih pričakujemo kar nekaj raznolikih naprav. Xiaomi že ima tako napravo, a ima ta zaslon na zunanji strani, po novem pa naj bi razvijali telefon z zaslonom na notranji strani, podobno kot je to urejeno pri Samsungovi liniji Galaxy Fold. Oppo naj bi pripravljal telefon, ki se odpre v obliki školjke, torej podobno, kot stari »flip-phone«, denimo klasične Motorole in podobni. Manj je znanega okoli Googlovih načrtov, bojda naj bi Samsung za njih razvijal zaslon diagonale 7,6 palca, torej bi lahko šlo za telefon v stilu Galaxy Fold.

Vsekakor smo navdušeni nad širitvijo nabora preklopnih telefonov, nenazadnje bodo zaradi tega tudi cene ugodnejše. Trenutno so namreč preklopni telefoni še izredno dragi.