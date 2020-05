Samsung bo ponudil prvi telefon "s kvantno tehnologijo"

Samsung bo, za zdaj le v Južni Koreji, ponudil prvi pametni telefon, ki ga oglašujejo kot telefon s kvantno tehnologijo (in tudi podporo 5G, kar pa ni nič unikatnega). Veliko je v tej najavi seveda marketinga, saj telefon ne bo imel kvantnega procesorja. Bo pa nova generacija Galaxyja S20 imela kvantni generator naključnih števil (QRNG).

Ta bo vključen v varni del telefona (nekakšna varna enklava), ki bo varoval telefon pred nepooblaščenim dostop do podatkov. O generatorjih naključnih števil, ki so večinoma zgolj generatorji psevdonaključnih števil, smo v Monitorju že pisali. Običajno ta psevdonaključnost zadostuje, a gre tudi bolje. Novi QRNG ID Quantique generira povsem nepredvidljiva naključna števila, za kar uporablja šum na fototipalu. Ta šum se pretvori v zaporedje števil, kar je vnos za algoritem za generiranje naključnih števil.

Ta so potem uporabna za različne postopke ugotavljanje avtentičnosti, denimo za 2FA, biometriko, blockchain, generiranje ključev itd. V podjetju ID Quantique, ki izdeluje QRNG, pojasnjujejo, da je to prvi telefon, ki bo imel tovrstno zaščito. To je res, ob tem pa seveda velja poudariti, da gre za trenutno modno muho oz. marketinški trik. Vse navedeno drži, ni pa to nekaj, kar bi kupcem v trenutnih telefonih manjkalo. A to so nekoč rekli tudi za 32-bitne procesorje.

Novi telefon bo v Južni Korej na voljo od petka.