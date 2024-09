Objavljeno: 11.9.2024 15:00

Samsung bo množično odpuščal v trženju, prodaji in administraciji

Po poročanju Reutersa se razmere v Samsungu slabšajo, zato bodo prisiljeni korenito odpuščati. V posameznih oddelkih v tujini, torej izven Južne Koreje, bodo odslovili do 30 odstotkov zaposlenih. V prodaji in trženju želijo zmanjšati število zaposlenih za 15 odstotkov, v administrativnih službah pa do 30 odstotkov.

Odpuščanja bodo izvedli do konca leta, prizadela pa bodo evropske, ameriške, azijske in afriške podružnice. Odpuščenih ne bodo v celoti nadomestili z novimi zaposlitvami, torej bodo na globalni ravni znižali število zaposlenih.

Samsung je v izjavi za javnost sporočil, da gre za običajno prilagajanje kadrovskih kapacitet, ki je namenjeno izboljševanju učinkovitosti. Lani so imeli 267 tisoč zaposlenih, od tega približno polovici v mednarodnih podružnicah. Od tega je bilo v trženju in prodaji okrog 25 tisoč zaposlenih.

V Samsungu se že nekaj časa soočajo s težavami, zato so aprila letos uvedli obvezni šestdnevni delovnik za višje uslužbence in menedžerje. Tokratno odpuščanje v veliki meri predvsem priprava na pričakovano ohlajanje svetovnega gospodarstva. Delnica podjetja je danes izgubila dva odstotka in je najnižje po lanskem maju.

Reuters