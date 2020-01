Samo še en teden do smrti Windows 7

Kot smo že poročali, bo Microsoft s 14. januarjem ukinil uradno podporo za Windows 7. Po tem datumu za Windows 7 ne bo več uradnih popravkov, tudi varnostnih ne. Slednje bodo dobila le podjetja, ki so z Microsoftom za podaljšano podporo sklenila posebno pogodbo.

Uporabniki Windows 7 zaradi te odločitve že dalj časa na zaslon dobivajo obvestila, da naj sistem nadgradijo na Windows 10, izjema so le uporabniki, katerih računalniki so vezani v domeno. Tam obvestila dobivajo sistemski upravitelji.

Windows 7 je preživel 11 let - uradna predstavitev je bila leta 2009, redno podporo pa so ukinili leta 2015, ko je izšel zadnji komplet popravkov. Od tedaj dalje je Microsoft nudil le tako imenovano podaljšano podporo in zanj pripravljal le najnujnejše popravke, večinoma povezane z varnostjo.

Windows 7 kljub temu še vedno ni mrtev, na naši spletni strani je med uporabniki Windows denimo še vedno 17 odstotkov tistih, ki se mu še ni odpovedalo.