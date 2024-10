Objavljeno: 17.10.2024 05:00

S kvantnim računalnikom bi lahko zlomili šifrirni algoritem RSA

Kitajci so v kvantnim računalnikom zlomili izjemno pomemben šifrirni algoritem RSA, ki poganja moderne brskalnike, VPN, elektronsko pošto in e-bančništvo, se bi prav lahko glasil tendenciozni naslov tega prispevka. Četudi so naredili precejšen korak v to smer, bi vseeno šlo za precejšnje pretiravanje. Stvarnejši in dolgočasnejši povzetek se glasi: pokazali so, da je s kvantnim računalnikom možno hitro faktorizirati 22-bitno število iz RSA.

Kvantni računalniki bi v prihodnosti lahko rešili matematične probleme, ki so danes podstat modernih šifrirnih algoritmov, ker predpostavljamo, da v doglednem času s klasičnimi računalniki niso rešljivi. Zato tudi poteka razvoj na kvantne računalnike odpornih šifrirnih algoritmov, ki so na to – za zdaj še teoretično možnost – odporni. Po drugi strani pa so vsaj primitivni kvantni računalniki že tu.

Eden izmed takšnih je tudi D-Wave Advantage, ki so ga raziskovalci na šanghajski univerzi uporabili za faktorizacijo 22-bitnega ključa, ki se uporablja v algoritmu RSA. To je eden izmed popularnih šifrirnih algoritmov, a v praksi seveda ne uporabljamo tako malo bitov, temveč 1024-bitno ali 2048-bitno inačico. V praksi torej niso zlomili še ničesar.

A vendarle je dosežek pomemben, saj so dokazali, da je konceptualno to mogoče. Danes gre 22 bitov, morda bo šlo čez 20 let že 2048 bitov. In če bomo do tedaj prešli na šifriranje, ki je odporno na kvantne računalnike, se nimamo ničesar bati. Razen razkritja starih skrivnosti.