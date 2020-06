S kom vse Britanci delijo podatke o bolnikih s covidom-19

Britanski nacionalni ponudnik zdravstvene oskrbe in zavarovanja (NHS) je sklenil pogodbo z razvpitim ameriškim podjetjem Palantir o deljenju zdravstvenih podatkov Britancev s covidom-19. Sodeč po pogodbi, ki je bila javno objavljena ta teden, bo Palantir dobil naslednje podatke o bolnikih: ime, starost, naslov, bolezni, predpisana zdravljenja in zdravila, alergije, rezultati preiskav, rentgenski in drugi posnetki, podatek o kajenju ali uživanju alkohola, hospitalizacije. Gre za podatkovno bazo o covidu-19, ki jo je NHS postavil marca, da bi bolje razumeli bolezen.

Pri tem moramo povedati, da Palantir seveda ni edino podjetje, s katerim ima NHS sklenjene takšne dogovore. Lani smo pisali, da je NHS isto sklenil z Googlom, ker je njegova bivša podružnica DeepMind prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba. Podatke dobivata tudi Microsoft in britansko zagonsko podjetje s področja umetne inteligence Faculty. Podatki bodo anonimizirani s psevdonimi ali agregacijo.

Podjetja s temi podatki urijo svoje modele iz nevronskih mrež oziroma umetno inteligenco. Faculty poleg tega prejema še milijon dolarjev, medtem ko je pogodba s Palantirjem vredna 1 funt. Toliko NHS plačuje za uporabo programske opreme Palantirja, kar jasno kaže, kako zelo so ti podatki dragoceni za podjetja. Ker Palantir v ZDA te storitve zaračunava več milijonov dolarjev, je nizka cena za NHS dodatno sumljiva. Google pa NHS nudi tehnično, svetovalno in drugo podporo celo brezplačno.

Palantir vodi Peter Thiel, ki velja za tesnega zaveznika ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Podjetje obilno sodeluje z obveščevalno agencijo CIA in jim nudi storitve podatkovnega rudarjenja. V preteklosti se je znašlo pod plazom kritik, ker je sodelovalo pri nasilnih deportacijah US Immigration and Customs Enforcement.

