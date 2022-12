Roboti, ki vzdržujejo podatkovne centre

Japonski telekomunikacijski operater NTT Data je v svojih podatkovnih centrih začel uporabljati posebne robote, ki nadzorujejo delovanje centrov in opravljajo manjša popravila, s tem pa razbremenjujejo osebje podatkovnih centrov.

Roboti v podatkovnih centrih družbe NTT Data opravljajo obhode, opazujejo anomalije, vgrajena imajo celo tipala za dim oziroma neobičajne vonjave, ki bi lahko namigovale okvare v računalniški opremi. Roboti znajo na zahtevo tudi opraviti prevezane v omrežni povezavah, trenutno pa se učijo menjati okvarjene diske.

NTT Data je poizkusno obratovanje izvedel med avgustom in novembrom 2022, roboti pa so se izkazali z odliko. Do te mere, da bo NTT podobne robote zdaj namestil v vseh podatkovnih centrih na Japonskem. Predstavniki podjetja ocenjujejo, da bi lahko ob ustreznem treningu (umetna inteligenca) roboti intervencije osebja zmanjšali kar za 80%. S tem naslavljajo tudi vse bolj pereče težave zaradi pomanjkanja kvalificiranega osebja, s čimer se soočajo tudi na Japonskem.

NTT Data pa ni edino podjetje, ki načrtuje uvedbo robotov za upravljanje podatkovnih centrov. Podobne robotske inšpektorje preizkušajo tudi pri japonski družbi Fujitsu, na Kitajskem pa prve korake dela Alibaba. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko bili prav veliki podatkovni centri pri objekti, ki bi jih lahko v celoti upravljali roboti.