Robot z umetno inteligenco naslikal sliko, ki so jo prodali za več kot milijon ameriških dolarjev

Na dražbi londonske hiše Sotheby's je umetniško delo robota Ai-Da doseglo vrtoglavo ceno 1,08 milijona USD.

Vrednost portreta slavnega znanstvenika Alana Turinga z naslovom AI God so na dražbi ocenili na 120 tisoč ameriških dolarjev. Prodal se je za skoraj desetkrat več. Avtorica je Ai-Da, humanoidna robotka, ki jo je ustvarila ekipa pod vodstvom Aidana Mellerja. Ai-Da je svojo umetniško pot začela kot eksperiment, vendar se je hitro uveljavila v umetniškem svetu. Robotka, opremljena s kamero v očeh, robotsko roko za slikanje in jezikovnim modelom, ki omogoča komunikacijo, je zasnovala portret enega od pionirjev računalništva, Alana Turinga. Meller je pojasnil, da je Ai-Da sama izbrala Turinga za motiv po pogovoru o konceptu AI for Good, saj Turing velja za ključno osebnost v zgodovini umetne inteligence.

Sam proces ustvarjanja portreta je bil izjemno zahteven. Ai-Da je z uporabo kamere analizirala Turingovo fotografijo, nato pa s pomočjo algoritmov in robotske roke ustvarila več skic in slik. Končni izdelek, ki vključuje tri portrete Turinga in sliko legendarnega stroja Bombe, s katerim je Turing razvozlal nacistično šifro Enigma, je nastajal v več fazah. Vsaka posamezna slika je nastajala šest do osem ur, pri čemer je Ai-Da uporabila do deset barv v olju in akrilu. Umetniški slog Ai-De črpa iz klasičnih del umetnikov, kot so Pablo Picasso, Doris Salcedo in Edvard Munch, ki so raziskovali človekovo trpljenje skozi fragmentirane vizualne elemente. Prav tako vključuje navdih umetnice Käthe Kollwitz, kar je v delu AI God razvidno kot odraz tehnoloških in psiholoških napetosti, značilnih za sodobno družbo.

Uspeh slike na dražbi ni presenetljiv, saj se umetna inteligenca na področju umetnosti vedno bolj uveljavlja, kar je razvidno iz vse večjih naložb v umetno inteligentne ustvarjalce, kot je Ai-Da.