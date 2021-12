Renault Zoe - nič zvezdic na preizkusu varnosti

Renaultov električni malček Zoe je komaj tretji avtomobil, ki v več kot dvajsetletni zgodovini preizkusa Euro NCAP ni dobil niti ene zvezdice za varnost.

Rezultat je še posebej presenetljiv glede na Renaultovo preteklost, saj je pred dvajsetimi leti njihov model Laguna prvi dosegel polnih pet zvezdic. Velja poudariti, da je Zoe ob prvem preizkusu pred desetimi leti dosegel zelo dober rezultat (pet zvezdic), a so preizkus varnosti v zadnjih desetih letih že petkrat otežili, zadnje spremembe so prišle leta 2020. Kot je povedal član vodstva Euro NCAP - če imaš deset let enako zasnovo, bo rezultat na preizkusu toliko slabši.

V tem času so sicer dodali nekaj aktivnih varnostnih sistemov (denimo sistem za samodejno zaviranje v primeru naleta, sistem za opozarjanje na vozila v mrtvem kotu, itd), očitno pa so zaostali pri drugih varnostnih elementih. Med drugim so zaradi večje baterije pri zadnji nadgradnji spremenili položaj stranske varnostne zračne blazine, ki je po novem nameščena v voznikov sedež in tako pri naletu s strani ščiti le trup, ne pa tudi glave, ki jo je pri prejšnjih izvedbah.

HiOs1mCMH4Q