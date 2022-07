Recesija tudi na področju računalniških iger?

Po podatkih analitskega podjetja Ampere Analysis se naj bi industrija računalniških iger letos skrčila za 1,2% - prvič po več letih rasti.

V zadnjih treh letih, od 2019 do 2021, je industrija zabeležila neverjetnih 26% rasti, dosegla je rekordnih 191 milijard dolarjev. Računalniške igre so tako večje kot film in glasba skupaj, pri tem pa predstavljajo vse večji delež zaslužkov tudi igre na pametnih telefonih. Del rasti gre tudi na račun Covid-19 in z njim povezanih karanten. Sedaj se področje nekoliko ohlaja, a kot pravijo analitiki, bo industrija še vedno zabeležila večje prihodke kot v letih pred prihodom koronavirusa. Po njihovih ocenah bo že prihodnje leto, torej 2023, spet prišlo do rasti, pričakujejo prihodkov okoli 195 milijard dolarjev.