Objavljeno: 9.9.2024 05:00

Qualcomm se spogleduje z nakupom dela Intela

Qualcomm razmišlja o nakupu Intelovega dela za dizajn in razvoj procesorjev, neuradno trdijo viri iz podjetja. Intel sestavlja več segmentov, proizvodnja in dizajn pa sta strogo ločena. Qualcomm je preveril in več možnosti in ugotovil, da nakup proizvodnega dela nima veliko smisla, drugače pa je z dizajnom. A do končne ponudbe je še daleč, kaj šele do izvedbe posla.

Intel je v hudih težavah in odprodaja posameznih delov podjetja, morda celo razkosanje ni nemogoč scenarij. Ob razkritju poslovnih rezultatov za minulo četrtletje so sporočili, da ne bodo izplačali dividende, da bodo odpustili 15 odstotkov zaposlenih in na vse načine krčili stroške. Sem sodi tako prodaja posameznih delov, denimo naložbe v ARM, kakor tudi klestenje izdatkov za raziskave in razvoj ter za marketing.

Qualcommovo poslovanje je odlično, podjetje pa je v zadnjih letih zraslo do tržne kapitalizacije 184 milijard dolarjev, s čimer je že dvakrat večje od Intela. Še pred petimi leti je bila situacija diametralno nasprotna. Intel ustvarja izgubo, medtem ko je Qualcomm v minulem letu ob 36 milijardah dolarjev prihodkov ustvaril sedem milijard dolarjev dobička.

Qualcomm uradno še ni najavil ponudbe, Intel pa ne komentira govoric. Prihodnji teden bo Intelov upravni odbor razpravljal o nadaljnjih ukrepih za zniževanje stroškov, Qualcomm pa bo premleval zamisel o nakupu dela Intela.