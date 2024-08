Prvo kitajsko AAA igro kupci razgrabili

Igra Black Myth: Wukong, ki jo je razvilo kitajsko podjetje Game Science, je dosegla izjemen uspeh, saj so jo v samo treh dneh po izidu 20. avgusta 2024 prodali neverjetnih 10 milijonov izvodov.

Akcijsko igranje vlog, ki črpa navdih iz klasične kitajske literature, natančneje iz romana Journey to the West, je postalo globalni fenomen, ko je igra Black Myth: Wukong med igralci po vsem svetu požela ogromno zanimanja in navdušenja. Po podatkih razvijalcev je igra že v prvih dneh pritegnila kar tri milijone sočasnih igralcev na vseh platformah, pri čemer prevladujejo uporabniki na platformi Steam. Na Steamu je Black Myth: Wukong postala najbolj igrana enoigralska igra vseh časov, presegla pa je celo tako uspešne naslove, kot sta Cyberpunk 2077 in PUBG. Igra je dosegla tudi status najbolje prodajane igre na Steamu.

Igra Black Myth: Wukong je najbolj priljubljena na Kitajskem, a hkrati pridobiva ogromno popularnosti tudi na zahodu, kjer jo igralci sprejemajo z odprtimi rokami. Na PlayStationu 5 jo je hkrati igralo 600.000 igralcev, medtem ko različice za Xbox Series X in S sploh še ni na voljo. Razvijalec Game Science je zagotovil, da si prizadevajo čim prej izdati tudi različico za Xbox, ki bo izpolnjevala njihove visoke standarde kakovosti.

S svojim neverjetnim prodajnim uspehom je Black Myth: Wukong že presegla igre, kot sta Elden Ring in Hogwarts Legacy, ter se postavila ob bok uspešnicam, kot sta Pokémon Scarlet in Violet. Uspeh igre jasno kaže, da se lahko kitajski razvojni studiji povsem enakovredno kosajo z najboljšimi svetovnimi ustvarjalci videoiger.