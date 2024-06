Prvi video oglas izdelan s pomočjo umetne inteligence OpenAI Sora

Podjetje WHP Global, ki ima v lasti blagovno znamko Toys "R" Us, je uporabilo orodje OpenAI Sora za ustvarjanje novega oglasa.

Prvi reklamni film za blagovno znamko je povečini narejen z novim orodjem podjetja OpenAI, ki podano besedilo pretvori v videoposnetek. Video je bil premierno predvajan na spletnem mestu Toys "R" Us, prikazali pa so ga tudi na festivalu Cannes Lions v Franciji. Orodje Sora je februarja navdušilo svet z ustvarjanjem fotorealističnih videov, vendar so se pojavila vprašanja glede uporabljenih podatkov za učenje umetne inteligence. WHP Global, ki licencira blagovno znamko Toys "R" Us trgovinam, kot je Macy's, je eden prvih, ki je javno uporabil tehnologijo Sora. Ustvarjalna agencija Native Foreign je s približno ducatom ljudi ustvarila video z dodanimi korektivnimi VFX učinki. Direktor Nik Kleverov je dejal, da je Sora prispevala približno 80-85 % končnega izdelka.

F_WfIzYGlg4