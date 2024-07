Prvi horizontalno prepogljiv prenosnik

Acemagic je predstavil inovativen prenosnik X1, ki se ponaša z dvema 14-palčnima zaslonoma z ločljivostjo 1080p.

Edinstveni prenosnik je opremljen z dodatnim zaslonom, ki se vodoravno zloži, in nam omogoča večopravilnost in boljšo produktivnost. Gre za prvi horizontalno zložljiv 360-stopinjski prenosnik na svetu, kar pomeni, da lahko dodatni zaslon zavrtimo okoli glavnega zaslona in ga uporabimo na različne načine.

Acemagic X1 poganja procesor Intel Core i7-1255U dvanajste generacije, ima 16 GB pomnilnika RAM, 1 TB PCIe 3.0 SSD, vključuje USB-A in USB-C vrata s hitrostjo prenosa 5 Gbps ter HDMI 2.0 za video izhod ter z inovativnim mehanizmom tečaja omogoča, da se drugi zaslon zloži okoli glavnega zaslona ali se razširi na stran kot dodaten monitor. Prenosnik ni namenjen igranju iger ali zahtevnejšim nalogam, ampak je zasnovan za uporabnike, ki potrebujemo večji vizualni prostor za večopravilnost. Dodatni zaslon nam omogoča, da hkrati spremljamo več aplikacij ali dokumentov, kar je idealno za pisarniško delo, učenje in lahka ustvarjalna opravila.

Datum izida in cena prenosnika še nista znana.