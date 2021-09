Objavljeno: 1.9.2021 10:00

Prvi Banksyjev NFT, ki to ni bil

Odkar vemo, da lahko prodajamo tudi unikatna potrdila o lastništvu digitalnega zapisa, po domače NFT-je, se je trg že pošteno razvnel in najdražje umetnine so šle za več milijonov evrov. Zato se ni zdelo čudno, ko se je na dražbi pojavil prvi NFT britanskega umetnika Banksyja, za katerega je kupec odštel dobrih 300.000 dolarjev ethru. Edina težava je, da je šlo za hekerski ponaredek.

Zbiratelj, ki je odštel toliko denarja za domnevni NFT, je želel ostati anonimen in se je predstavil le kot Pranksy. Pranksy je slišal za dražbo, kjer se prodaja prvi Banksyjev NFT, ponudil 300.000 dolarjev (100 ETH) in zmagal na dražbi. A kmalu je postalo jasno, da je nekaj narobe. Povezava je hitro izginila. Kasneje so predstavniki Banksyja dejali, da umetnik ni ustvaril nobenega NFT-ja in da ga torej tudi prodajati ni mogel.

Zgodba bi se prav lahko končala tu, a se ni. Neznani heker je praktično ves prigoljufani denar (razen 5000 dolarjev za stroške) vrnil nesrečnemu kupcu. Zakaj je to storil, ni znano; morda se je ustrašil.

Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da je treba platformo OpenSea za draženje NFT-jev uporabljati pazljivo. Ko enkrat oddamo ponudbo, jo lahko prodajalec sprejme in tedaj se zgodba konča. Sredstev ni možno terjati nazaj, pametne pogodbe poskrbijo za nepovratnost transakcij. V tem primeru je šlo za dobro voljo hekerja, da je denar vrnil.