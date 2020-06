Prvi Applov računalnik s procesorjem ARM bo prenosnik MacBook Pro

Objavljeno: 22.6.2020 12:12

Analitik Ming-Chi Kuo je potrdil pisanje agencije Bloomberg, da naj bi Apple v kratkem splavil računalnike s procesorji ARM.

Prvi tak računalnik naj bi bil trinajst palčni MacBook Pro, kmalu zatem pa naj bi sledil tudi prenovljeni namizni računalnik iMac. Prvi računalniki s procesorji ARM bi lahko prišli še letos (proti koncu leta) ali v začetku 2021. Prenosnik MacBook Pro naj bi bil podoben trenutnemu modelu, ob splavitvi naj bi prenehali s proizvodnjo modelov z Intelovimi procesorji. Pri namiznem računalniku iMac pa se naj bi pripravljala manjša prenova ohišja, ta bi lahko prišla zelo kmalu (mogoče celo ob virtualni konferenci WWDC, ki se bo odvijala konec tega meseca). Prenovljeni model pa naj bi kasneje prešel na novo procesorsko arhitekturo.

Apple bi s prehodom na procesorje ARM dobil več fleksibilnosti pri razvoju in proizvodnji procesorjev, kjer so trenutno sicer vezani na Intel. Applovi procesorji ARM, ki jih vgrajujejo v iPhone in iPad, so že sedaj izredno zmogljivi, v primerjavi s procesorji, zasnovanimi okoli arhitekture x86, pa prinašajo predvsem boljše razmerje med zmogljivostjo in porabo energije (posledično se ti procesorji tudi manj segrevajo). Bo pa zanimivo spremljati, kako se bodo procesorji teh različnih arhitektur primerjali med seboj v istih programih.