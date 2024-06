Projekti vodeni z agilno metodologijo imajo veliko napak

Raziskava podjetja Engprax je razkrila, da imajo programski projekti, ki uporabljajo agilne metode vodenja in razvoja, kar 268 odstotkov višjo stopnjo neuspeha v primerjavi s tistimi, ki teh metod ne uporabljajo. Raziskava je zajela 600 programskih inženirjev iz Velike Britanije in ZDA.

Ključna ugotovitev je, da so projekti, kjer so bile zahteve natančno dokumentirane pred začetkom razvoja, imeli 97 odstotkov večjo verjetnost za uspeh. To nasprotuje enemu od temeljnih principov manifesta agilne metodologije, ki daje prednost delujoči programsko opremi nad obsežno in v naprej dogovorjeno dokumentacijo.

Razsikaca potrjuje, da je za uspeh projektov ključno robustno obvladovanje zahtev in varno okolje za reševanje problemov ter preprečevanje izgorelosti razvijalcev. Rezultati raziskave so pokazali, da lahko natančna specifikacija pred začetkom razvoja poveča uspeh za 50 odstotkov, pravilnost zahtev glede na realne probleme pa za 57 odstotkov.

Agilna metodlogija, kljub svojim pomanjkljivostim, ni edini krivec za neuspehe projektov. Tudi druge metodologije, kot je Waterfall, imajo svoje pomanjkljivosti. Pomembno je najti ravnovesje med metodologijami in zagotoviti, da ekipe lahko svobodno razpravljajo in rešujejo težave, saj so taki projekti 87 odstotkov bolj verjetno uspešni.