Proizvajalec iger trdi, da Intel prodaja pokvarjene procesorje

Nedavno poročilo proizvajalca iger Alderon Games trdi, da Intel prodaja pokvarjene procesorje 13. in 14. generacije, kar povzroča velike težave uporabnikom.

Razvijalci in končni uporabniki so opazili nestabilnost na računalnikih z Intelovimi procesorji 13. in 14. generacije. Pri Alderon Games so denimo zaznali velike težave z njimi na namenskih strežnikih za igre in sprožili preiskavo. Poročilo preiskave navaja, da Intelovi procesorji povzročajo korupcijo diskov SSD in pomnilnika ter prikazujejo zavajajoča sporočila o napakah. Proizvajalec iger je opazil skoraj 100-odstotno stopnjo okvar teh procesorjev. Sporni procesorji so med testiranjem in spočetka delovali dobro, vendar so se sčasoma začeli kvariti in na koncu popolnoma odpovedali. Kljub poskusom reševanja z nadgradnjami BIOS-a in vdelane programske opreme težav še niso rešili.

Intel je sprva molčal o težavah z nestabilnostjo, nato pa je maja javno spregovoril o njih in priporočil profil "Intel Default Setting" za odpravo težav. Mesec dni kasneje je podjetje razkrilo dodatne podrobnosti in navedlo, da je k težavam prispevala napaka eTVB, za katero so izdali popravek, vendar osnovnega vzroka problemov z nestabilnostjo niso odpravili. Matthew Cassells iz Alderon Games meni, da bi moral Intel odpoklicati prizadete procesorje in uporabnikom vrniti denar, saj je takšna stopnja okvar nesprejemljiva.