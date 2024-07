Proizvajalec dronov dela na električnem kolesu

DJI se širi na trg električnih koles z novim pogonskim sistemom Avinox in znamko Amflow.

Prvo električno gorsko kolo podjetja DJI, Amflow PL, bo na voljo konec leta 2024 in bo vsebovalo sredinsko nameščen motor Avinox ter hitro polnilno baterijo. Kolo, izdelano iz umetnih ogljikovih vlaken, ima številne pametne in zmogljive funkcije, ki bodo konkurirale znamkam, kot sta Bosch in Specialized.

Amflow PL ima 120 Nm največjega navora in 1000 W moči za premagovanje strmih vzponov. Odstranljiva 800 Wh baterija se lahko hitro napolni od 0 do 75 % v samo 1,5 ure z uporabo polnilca Amflow 2A/508W GaN. Kljub veliki moči in kapaciteti baterije tehta Amflow PL le 19,2 kg, predvsem zaradi 2,27 kg težkega karbonskega okvirja in 2,52 kg težkega pogonskega sistema Avinox.

Kolo vključuje 2-palčni barvni OLED zaslon, vgrajen v okvir, in aplikacijo Avinox za brezžični dostop do vseh podatkov o vožnji. V primeru težav kolo sproži alarm in obvesti uporabnika o svoji lokaciji prek aplikacije. Ima štiri načine pedalnega asistiranja, vključno z avtomatskim načinom, ki prilagaja moč glede na upor pri vožnji. Med dodatne funkcije sodijo USB polnilna vrata za telefon ali kolesarski računalnik, popolni vzmetni sistem Fox in okvir, ki lahko sprejme 27,5-palčna in 29-palčna kolesa.

Cena električnega kolesa Amflow PL bo med 7000 in 12.000 evri. Naprodaj bo pri pooblaščenih prodajalcih v Nemčiji, Veliki Britaniji, Avstraliji in drugod po svetu.