Procesorji so ranljivi - Google v praksi prikazal ranljivost Spectre

Pred tremi leti smo izvedeli za smo izvedeli za ranljivost Spectre v modernih procesorjih, ki je korenito spremenila pogled na varnost. Ranljivost omogoča programom dostop do podatkov v pomnilnikih, ki jih glede na sistemske pravice ne bi smeli videti. Gre za posledico špekulativnega izvajanja (speculative execution), ki je zaradi hitrostnih pohitritev, ki jih je prinesla, pomemben del vseh modernih procesorjev.

Špekulativno izvajanje poenostavljeno pomeni, da se ob razvejitvah v programski kodi procesor odloči za eno vejo, četudi se tedaj še ne ve, če je smer prava. Če je odločitev napačna, se cikli zavržejo – kar pa ima vpliv na stanje registrov in predpomnilnikov, te pa je s spremljanjem dostopnega časa in nekaterimi drugi triki možno spremljati. Končna posledica je torej, da lahko programi berejo dele pomnilnika, ki pripadajo drugim programom. Tam se lahko skrivajo najrazličnejše informacije, tudi šifrirnih ključi in podobno.

Zavedanje, da obstaja takšna ranljivost, je od piscev brskalnikov zahtevalo, da uvedejo kopico mehanizmov za zaščito, zlasti ker vseh ranljivosti (gre namreč za skupino) ni možno odpraviti z nadgradnjo strojne programske opreme (firmware) v procesorjih – torej bodo na starih računalnikih ostale.

Google je zato prikazal delujoč koncept (proof-of-concept) za izvedbo napada na brskalniku Chrome. Kodo so objavili na Githubu. Z njo je možno izvleči podatke iz pomnilnika s hitrostjo 1 kB/s, potrebujemo pa Intelov procesor iz družine Skylake in Chrome 88 (trenutno je najnovejša verzija Chrome 89). Google pravi, da deluje tudi na starejših brskalnikih in drugih procesorjih. Google je postavil tudi spletno stran, kjer lahko v praksi pogledamo delovanje ranljivosti. Namen je seveda opozoriti javnost in razvijalce na ranljivost. Razvili so še nekaj drugih kosov kode, ki omogočajo hitrejši napad ali merjenje na več tarč. Dodajajo, da so kodo morali pokazati zato, ker jo je zelo enostavno razviti, zato so želeli pokazati, da je ranljivost še vedno aktualna in resna.

