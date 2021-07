Prihajajo trpežnejši SSDji. Za rudarjenje kriptovalut

Zadnje čase kar nekaj prahu dviguje nova kriptovaulta Chia, ki je ne rudarimo s procesorsko močjo, temveč z odvečnim prostorom na diskih.

V ta namen je proizvajalec PNY predstavil nekaj novih pogonov SSD, ki ponujajo kar 18-krat višjo vzdržljivost od »navadnih« tovrstnih pogonov. Po specifikacijah naj bi pogoni LX2030 in LX3030 ponudili oceno vzdržljivosti (endurance rating) 54.000 TBW (terabytes written) – cenejši pogoni ponujajo tudi le okoli 1000 TBW. Seveda gre za oceno vzdržljivosti, a vseeno gre za zanimiv preskok.

Valuta Chia je med ustvarjanjem velikih datotek, s katerimi nato rudarimo, izredno zahtevna za pogone, na katerih se te datoteke ustvarjajo. Zaradi hitrosti so bolj primerni hitri pogoni SSD, a so ti tudi bolj dovzetni do odpovedi zaradi pretirane rabe. Ustvarjalci valute sicer ne uporabljajo izraza rudarjenje, govorijo o »kmetovanju«, s čimer poudarjajo bolj varčno energetsko zasnovo te valute.

Ravno potrošnja energije je v zadnjem času kamen spotike pri marsikateri kriptovaluti, ustvarjalci Chie (glavni je Bram Cohen, izumitelji protokola BitTorrent) pravijo, da želijo izkoristiti odvečni prostor na diskovnih pogonih. Po tem, ko se ustvari datoteka za kmetovanje, jo lahko namreč uporabljamo tudi na navadnih, počasnejših pogonih.